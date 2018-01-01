Под Одессой смерч напугал отдыхающих на пляже: фото и видео

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1 / 3 Смерч шокировал отдыхающих на пляже людей (Фото: Facebook/Павел Бойченко)

Необычное природное явление пронеслось над водой.

Смерч шокировал отдыхающих на пляже людей Фото: Facebook/Павел Бойченко

На пляже в селе Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие заметили над поверхностью моря смерч

Фотографии завораживающего природного катаклизма опубликовал в Facebook глава Килийского городского совета Павел Бойченко.

Очевидцы уверяют, что к берегу смерч не приблизился, а бушевал вдалеке над морской гладью. О жертвах и разрушения не сообщалось.

Во время эффектного полета воронки над морем на пляже было много людей. Все они завороженно следили за уникальным для Украины природным явлением, которое было в данном случае неопасным, но может нести разрушения и гибель всего живого.

Ранее сообщалось, под Черниговом произошло стихийное бедствие. В поселке поднялся ураган, который сопровождался градом. Двух детей, находившихся на улице, смерч поднял на несколько метров вверх и бросил на землю.

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