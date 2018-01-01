Под Одессой удар молнии стал причиной пожара в школе: фото

Местные власти подсчитывают объем материального ущерба после минутного порыва стихии.

В Килийском районе Одесской области 25 июля от удара молнии загорелась школа.

"В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии", - сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.

Местные власти пока не обнародовали сумму материального ущерба, который нанесла стихия. Сейчас подсчитывают убытки, поскольку восстановить учебное заведение нужно будет в сжатые сроки к началу учебного года.

Напомним, в Винницкой области молния убила 48-летнего мужчину, который вместе с женой и тестем пас стадо за селом.

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