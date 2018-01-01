Под Одессой засняли второй мощный смерч за месяц

Вихрь из пыли и мусора промчался полем, обошлось без жертв.
Вихрь из пыли и мусора промчался полем, обошлось без жертв.
Торнадо успел заснять местный житель, выложив затем кадры в соцсети.
Напомним, 17 июня отдыхающие на пляже заметили смерч над поверхностью моря в селе Приморское Килийского района. Вреда они и в тот раз никому не причинили, через несколько минут после появления просто растаяв в воздухе.
Ранее сообщалось, под Черниговом произошло стихийное бедствие. В поселке поднялся ураган, который сопровождался градом. Двух детей, находившихся на улице, смерч поднял на несколько метров вверх и бросил на землю.
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