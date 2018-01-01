Под Широкино украинский морпех сбежал к боевикам

Причиной дезертирства бойца ВСУ стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

Украинский морпех сбежал к боевикам 112.ua

Вблизи Широкино (находится под Мариуполем) один из украинских военных самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения.

"Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения", — говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

По данным пресс-центра ОС, причиной стали долги бойца в несколько десятков тысяч гривен.

В пресс-центре со ссылкой на разведку отмечают, что "спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и заставляют данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты".

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащую-дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией полуостровом Крым.

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