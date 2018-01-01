Под Соломенский суд организованно свозят молодых людей - адвокат Труханова

Правозащитник заявляет о возможном давлении на суд.

Геннадий Труханов

Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак заявил, что к зданию Соломенского районного суда организовано прибывают группы молодых людей с вероятной целью организации давления на суд.

По утверждению адвоката, он надеется, что правоохранительные органы обеспечат порядок в здании суда.

"Все происходящее выглядит довольно странно. Организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную", — отметил Александр Лысак, сообщает Одесса online.

Напомним, 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Сегодня суд должен избрать меру пресечения мэру Одессы,