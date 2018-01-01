Под Тернополем авто с молодой компанией слетело в пруд: три человека погибли

Еще трое пострадавших находятся в больнице.
Авария произошла 9 апреля в 4:30, передает пресс-служба Нацполиции.
"Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия, двое парней попали в больницу с переохлаждением, а единственная девушка оказалась в реанимации.
На данный момент проводится следствие.
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