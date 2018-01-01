Под Тернополем авто с молодой компанией слетело в пруд: три человека погибли

Еще трое пострадавших находятся в больнице.

Трое погибли, еще трое находятся в больнице Фото: пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области на автодороге Збараж-Подволочиск в ДТП погибли трое молодых людей, еще трое были госпитализированы.

Авария произошла 9 апреля в 4:30, передает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. На момент происшествия в автомобиле находилось с водителем шесть человек", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия, двое парней попали в больницу с переохлаждением, а единственная девушка оказалась в реанимации.

На данный момент проводится следствие.

Трое погибли, еще трое находятся в больнице Фото: пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

Трое погибли, еще трое находятся в больнице Фото: пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

Ранее назвали количество украинцев, пострадавших в смертельном ДТП в Крыму.