Под Торецком от вражеского осколка погиб подросток

В поселке Железное вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка.
"В поселке Железное вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка, Дарья — ученица 9 класса общеобразовательной школы номер 7. Ребенок находился во дворе своей бабушки, в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный из рашистских позиций", — написал на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин уточнил, что "ребенок был убит осколком вражеского снаряда". На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 27 мая в районе операции ОС на Мариупольском направлении произошел бой, в результате уничтожены два террориста, а один — ранен.
Читайте наши новости в Facebook