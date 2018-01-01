"Под видом переселенца". Тука подтвердил задержание Рубана с арсеналом оружия

Чиновник утверждает, что официального подтверждения от силовых структур он еще не получил.

Рубан пытался перевезти через линию разграничения арсенал оружия resortragaz.ch / Страна.юа

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что на контрольно-пропускном пункте с оккупированными территориями Донбасса задержан руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан.

Чиновник написал в Facebook, что "генерал" пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, которое было спрятано в мебели.

"На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, была скрыта в мебели", - написал он.

Тука отметил, что информация пока является неофициальной.

"Я официального подтверждения еще не получил", - отметил он.

Фото: скрин Facebook/Георгий Тука

Интернет-газета Страна опубликовала видео, подтверждающее задержание Рубана.

Напомним, ранее о задержании силовиками Рубана сообщала известный волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.