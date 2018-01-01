Под Ясиноватой боевики запустили дрон-камикадзе со взрывчаткой: фото

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1 / 4 Под Ясиноватой боевики запустили дрон (Фото: Facebook штаба АТО)

БПЛА был собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором/

В направлении населенного пункта Верхнеторецкое Донецкой области боевики направили беспилотник, который был начинен взрывчаткой и содержал заряд не менее 1 килограмма пластического вещества.

Остатки самодельного беспилотника были обнаружены недалеко от позиций сил АТО 6 апреля, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

По данным военных, БПЛА был собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения беспилотника с объектом.

По предварительным оценкам, аппарат был запрограммирован на поражение цели с предварительно введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

"Согласно оценке местности и положению летательного аппарата установлено, что БПЛА двигался в направлении н.п.Верхнеторецкое, но упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", — отметили в штабе.

Остатки БПЛА готовят к передаче в Нацполицию для проведения расследования, обычно в таких случаях открывается дело по ст.258 "Террористический акт, отметили в штабе.

"Факт применения противником БПЛА-камикадзе является попыткой совершения на территории, подконтрольной Украине, террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период Пасхальных праздников", — заявили в штабе АТО.

Напомним, ранее в зоне АТО военные сбили вражеский беспилотник.