Под Житомиром задержали грузовик с 80 мешками янтаря

Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза.

В Житомирской области полиция задержала грузовик, перевозивший 80 мешков янтаря

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Автомобиль "Рено Мастер" остановили во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге "Васьковичи - Шепетовка" на территории Емильчинского района. В кузове грузовика полицейские обнаружили 80 мешков янтаря.

"Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы Емильчинского отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза", - написал Печененко.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области руководителя Сарненского районного отдела полиции Сергея Смаглюка обвинили в "крышевании" незаконных копателей янтаря. "Заносят Смаглюку, а Смаглюк дальше там в Ровно. А из Ровно еще дальше, туда уже не будем цеплять, потому что уж нам точно будет", - рассказали ТСН люди, знакомые с ситуацией в регионе.

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