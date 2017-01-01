Подробности освобождения из плена украинского военного: первые шаги на cвободе, фото

Воина освободили у контрольного пункта въезда-выезда "Майорск", сообщила Ирина Геращенко.

Романа Савкова освободили вблизи КПВВ "Майорск", отметила Ирина Геращенко facebook.com/iryna.gerashchenko

Украинского военнослужащего Романа Савкова освободили из плена боевиков вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" (находится под захваченной Горловкой Донецкой области).

Боец сделал первые шаги на свободе у КПВВ, написала заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Роман Савков, первые шаги на свободе. КПВВ "Майорск", вблизи которого произошло освобождение нашего военнослужащего", — отметила она.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что в среду — 24 января — Роман Савков оказался на свободе. На днях президент Петр Порошенко "помиловал одну преступницу, чтобы вытянуть нашего военного" из плена, украинская сторона передала женщину боевикам "ДНР" 21 января.

Украинский лидер написал, что освобожденный является старшим солдатом 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, его взяли в плен под Красногоровкой Донецкой области.