Подробности скандала на Одесчине. От больного туберкулезом врача могли заразиться почти тысяча детей

Педиатр проходила медосмотр, на снимке были патологии, но их восприняли как возрастные.

Больной туберкулезом врач принимал детей в поликлинике фото: likar.info

Одесской области педиатру с открытой формой туберкулеза стало плохо во время приема детей.

Медик, по приблизительным подсчетам, могла заразить почти тысячу малышей. Сейчас их отправляют на внеплановую флюорографию, говорится в сюжете ТСН.

Чиновники убеждены, умышленно замалчивать и распространять инфекцию медик не могла. Рентгелога, который допустил педиатра к работе после планового осмотра, ждет проверка.

В поликлинике уже дополнительно заказали туберкулин для проб манту. А в кабинете, где работала 66-летняя врач провели дезинфекцию.

В прошлом году летом она проходила медосмотр. На снимке были патологии, но их восприняли как возрастные, а как туберкулез не трактовали.

В настоящее время женщина находится в тубдиспансере. После лечения она может вернуться к работе, потому что сейчас ее заменить просто некем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгород-Днестровском у участкового педиатра выявили туберкулез.

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