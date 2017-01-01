Подробности убийства юристки под Киевом: на теле женщины обнаружили страшные раны

По информации источника, на Ирине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны.
На теле убитой было несколько ножевых ранений, сообщил источник "Обозревателя".
В 12 часов местный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.
По информации источника, на Ирине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны.
Напомним, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.
В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря. Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.
Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.