Подробности взрыва на Прикарпатье: бросивший гранату военный ранил свою жену

В отделении полиции подтвердили — военный не из местных, родом с Луганщины.

Место взрыва гранаты Facebook Вячеслава Аброскина

По словам местных жителей, военный приехал в село Лесная Тарновица из Луганской области, пишет "Обозреватель".

"Тут живет его жена, он к ней приехал. А конфликт у них произошел в кафе "Паутина", вроде даже с женой конфликтовал", — рассказал один из местных.

В местном отделении полиции также подтвердили — военный не из местных, родом с Луганщины. Приехал к супруге, и был вместе с ней в кафе.

"Конфликт у него произошел с двумя парнями. Он швырнул гранату в толпу возле кафе, в результате пострадало девять человек. Среди них и его жена, которая сейчас находится в больнице. Остальные получили ранения разной степени, большинство уже выписаны домой", — рассказали в местном отделе полиции. Военный сейчас задержан, ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник принес в кармане гранату "Ф-1" и бросил ее на землю у входа в кафе "Паутина".

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