Подростки поиздевались над ребенком с инвалидностью: привязали к столбу и заклеили рот скотчем

Парень и девушка сняли на видео и выложили в Интернет свои издевательства над ребенком-инвалидом.

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В Одесской области подростки сняли на видео и выложили в Интернет свои издевательства над ребенком-инвалидом.

По информации правоохранителей, родители двух подростков привлечены к ответственности, пишет УНИАН.

14-летнего мальчика, больного на ДЦП (детский церебральный паралич), они привязали к столбу.

К правоохранителям обратилась жительница районного центра (Арциз) с заявлением о том, что над ее сыном издевались сверстники.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что описанные в заявлении события имели место летом. Парень и девушка привязали сына заявительницы скотчем к столбу, заклеив ему рот и руки. Свои действия они снимали на видео, которое позже выложили в Интернет.

По их словам, потерпевший якобы сам согласился, чтобы с ним так поступили, но заявительница сообщила, что ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому не до конца осознает и дает оценку поступкам.

В полиции утверждают, что с подростками проведена разъяснительная работа о недопустимости подобного поведения. Их родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, сотрудники полиции провели с учениками Арцизской гимназии № 1 профилактическую беседу о последствиях жестокого обращения со сверстниками, в ходе которой дети, обидевшие сына заявительницы, в присутствии всей аудитории попросили прощения у парня и его родителей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мальчик нашел в петле на чердаке тело своей младшей десятилетней сестры.