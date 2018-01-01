Подрыв гранаты на Прикарпатье: первые фото и подробности с места происшествия

Злоумышленник задержан правоохранителями.

Гранату в толпу людей в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области военный бросил после конфликта с посетителями местного кафе.

"Уроженец Донетчины, находясь в указанном селе, поконфликтовал с двумя мужчинами, посетителями заведения.

В дальнейшем, находясь в нетрезвом состоянии, намереваясь лишить их жизни, принес в кармане гранату "Ф-1" и бросил ее на землю у входа в кафе "Паутина". В результате взрыва пострадали 9 человек, они доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Один из них прооперированы", - сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (Умышленное убийство) УК и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина.

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