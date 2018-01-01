Подрыв на Донбассе. В разведке назвали новые потери боевиков

Во вторник на востоке нашей страны террористы десятки раз нарушили перемирие.

На Донбассе, по данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве уничтожен боевик Reuters

Во вторник, 10 июля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил , по данным разведки, был уничтожен один боевик, а еще два — ранены.

Террористы подорвались на взрывном устройстве, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, за сутки противник 20 раз нарушал установленное перемирие.

"Российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — отмечается в сообщении.

На Донбассе, по данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве уничтожен боевик Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram