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Подсчитано число жертв возможного теракта Савченко и Рубана

Сегодня, 03:41

Пострадать могло до 70 тысяч человек.

Савченко и РУбаин
Сергей Рубан и Надежда Савченко Еспресо.TV
В случае успешного теракта народного депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана число жертв могло достичь 7,5 тыс. человек.

Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИСЭ) Александр Рувин, передает УНН.

По его словам, радиус обстрела территории вокруг здания парламента охватил бы микрорайон Липки. Кроме того могли бы пострадать Бессарабский рынок и станция метро "Арсенальная".

"В этом районе находится 217 жилых домов, где проживает 25 тысяч человек, 17 образовательных учреждений - детские сады, школы, лицеи, где учатся 434 ребенка, 4 137 школьников и 900 преподавателей, есть много медицинских учреждений, где работают около 5 тыс. человек, органов судебной и административной власти, религиозные учреждения, объекты торговли. Приблизительно пострадают 70 тыс. человек", - сказал Рувин.

Ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Позже Савченко написала письмо президенту США с просьбой о помощи.

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Теги:  
КНИСЭ, Надежда Савченко, Владимир Рубан
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