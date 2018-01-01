Поэт-классик Иван Драч обвинил Ульяну Супрун и ее команду в обмане женщины-инвалида

В Украине разгорается новый скандал вокруг нынешней команды Минздрава.

Ульяна Супрун dsnews.ua

Легендарный украинский поэт-"шестидесятник" Иван Драч на собственной странице в социальной сети Facebook обвинил и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун и ее подчиненных в том, что они не выполнили своего обещания и не помогли женщине-инвалиду из Днепропетровской области.

"На Днепропeтровщине живeт женщина, зовут ее пани Ксeния, она ужe много лет болеет ревматоидным полиартритом и является инвалидом 1-ой группы. В августе 2017 ее сын лично обратился к Ульяне Супрун с просьбой помочь ей встать на ноги, потому что госпожа Ксeния прикована к постели. Сначала госпожа министр ответила, что поможет женщине и передала дело помощнику — Станиславу Грeщишину, но прошло две недели, а обещания остались обещаниями", — написал он.

По информации Драча, документы по данному делу были зарегистрировано в канцелярии Минздрава Украины и на этом – все. Сын пани Ксении решил прийти на прием к Супрун. В ответ ее помощники в приемной ругались и угрожали вызомо полиции. После этого и.о. главы Минздрава предложила ему встречу в другое время и в другом месте.

"Придя на 40-минутную встречу с министром Супрун и ее многочисленными помощниками, парень получил очередную порцию обещаний от Ульяны Супрун и ее команды. Министр даже обещала привлечь санитарную авиацию для транспортировки женщины, поэтому ожидания были большими. И надежда госпожи Ксeнии не угасала. Наобещав очередную кучу приятностей, госпожа министр не забыла взять с собой собственную пресс-службу, которая здесь же взяла интервью у парня, а потом Ульяна Супрун отрапортовала, что она встречалась с простым мальчиком о состоянии его мамы-инвалида и вот уже прямо сейчас помогает этой несчастной женщине", — написал поэт.

Как утверждает Драч, после данной встречи Супрун и Грещишин избегают сына женщины-инвалида, они "забанили" его страницы в соцсетях, а также обвинили в "подрыве авторитета команды Минздрава". При этом криворожские медики начали запугивать пани Ксению тем, что она будет лишена медицинской помощи − если немедленно не перестанет подавать жалобы. Женщина с сыном продолжили "гнуть свою линию", и ее лишили семи из восмьи бесплатных лекарств.

Напомним, ранее сообщалось о том,что Супрун развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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