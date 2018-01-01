"Поезд в зерне". На Одесчине произошла железнодорожная катастрофа: фото

Информацию обнародовал директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

Накануне в Черноморске, что на Одесчине, в районе Ильичевского зернового терминала произошла железнодорожная катастрофа.

Как на своей странице в Facebook сообщает директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, с рельсов сошел маневровый локомотив и вагоны, груженые зерном.

"Вчера на Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов", - написал он.

На снимках, опубликованных Рязанцевым, четко видно, что тепловоз рухнул с высоты нескольких метров и некоторые его вагоны перевернулись и оказались серьезно повреждены.

"На фоне систематических разговоров о допуске "частной тяги" к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с загруженными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине сошел с рельсов пассажирский "дизель"-поезд.