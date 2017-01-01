Поездки за красотой набирают популярность

В 2018 возрастет количество желающих поменять форму носа и размер груди.

С каждым годом увеличивается число украинцев, готовых улучшить собственный внешний вид при помощи скальпеля. Изменение формы носа — самая популярная пластическая операция у мужчин. У женщин ринопластика на третьем месте. Больше, чем формой носа, женщины обеспокоены красотой груди и стройностью.

Модные тенденции 2018

Увеличение груди остается самой востребованной пластической операцией среди женщин уже более пяти лет. Интерес к процедуре сохранится и в текущем году. Но все больше женщин хотят сделать подтяжку груди или увеличение груди без имплантов. Последним специалисты предлагают попробовать инъекции филлера Макролайн.

Интерес к ринопластике сохраняется уже около десяти лет. Опираясь на эту информацию, можно утверждать, что процедура будет востребована и в 2018.

Возрастет и количество мужчин, которые обратятся к пластическим хирургам, но основными ценителями подобных услуг по-прежнему будут женщины. Согласно статистике сайта Bookimed, форму носа женщины изменяют в два раза чаще, чем мужчины.



Кроме пластики носа, в число предпочтений сильной половины будут входить коррекция век и подтяжка кожи. Также станет больше мужчин, желающих изменить форму подбородка.

Согласно данным American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), ТОП самых востребованных пластических операций выглядит так:

1. Липосакция

2. Увеличение груди

3. Подтяжка живота

4. Хирургия век

5. Подтяжка груди

Зарубежные пластические хирурги говорят и возросшем интересе женщин к интимной пластике. Но украинки пока не обратили внимания на модное веяние.

Куда едут желающие преобразиться?

Мировые тенденции свидетельствуют о том, что медицинский туризм в области красоты набирает обороты.

Клиники Израиля и стран Западной Европы известны своим профессионализмом в области пластической хирургии. Но в 2018 все больше украинцев будут ориентироваться на Турцию. Израиль сохранит позиции в числе лидеров по поездкам за красотой.

При выборе медицинского учреждения пациенты ориентируются как на репутацию клиники и врача, так и на стоимость услуг. Здесь лидируют Израиль и Турция. Для сравнения, стоимость увеличения груди в Израиле и Турции — 00-00, в Германии, Австрии и Франции — 00- 000, в Южной Корее — 00-12 000. В Швейцарии подобная операция обойдется еще дороже — от 000.

Почему едут за рубеж?

Заграничные клиники привлекают пациентов благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию. В зарубежных центрах доступны 3D-технологии, которые позволяют идеально подобрать импланты, учитывая асимметрию тела.

Известные клиники дорожат собственной репутацией. Например, в южнокорейском центре пластической хирургии JK (Сеул), гордятся тем, что провели 85 тыс. операций, и ни одна не потребовала повторного хирургического вмешательства.

Уже пора задуматься о пластике?

Идеального возраста для проведения пластической операции нет, как нет и строгих возрастных ограничений. В большинстве случаев достаточно быть совершеннолетним. Но с каждым годом средний возраст пациента пластического хирурга снижается. Сегодня это 39 лет у женщин и 45 у мужчин.