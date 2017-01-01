"Пофиг нам, у нас план". В Киеве коммунальщики уложили асфальт прямо в снег, фото

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1 / 2 Коммунальщики прокладывали пешеходную дорожку к супермаркету. (facebook.com/KyivOperativ)

Прохожие сфотографировали рабочих, которые укладывали асфальт в таких неподходящих погодных условиях.

Коммунальщики прокладывали пешеходную дорожку к супермаркету. facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Оболони возле станции метро "Героев Днепра" коммунальщики укладывали асфальт прямо на свежевыпавший снег. А на замечания киевлян отвечали, что у них план.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Коммунальщики прокладывали пешеходную дорожку к супермаркету "Фора", который расположен на улице Северной.

Прохожие сфотографировали рабочих, которые укладывали асфальт в таких неподходящих погодных условиях. А на их замечание они ответили: "Пофиг нам на ваш снег, у нас план".

В комментариях к публикации пресс-служба "Киевавтодора" уже заявила, что они не имеют никакого отношения к данным работам.

"Киевавтодор" официально сообщает, что предприятия корпорации не имеют никакого отношения к указанным в сообщении работам. Просьба к представителям СМИ не связывать эти работы с коммунальной корпорацией "Киевавтодор" и не распространять непроверенную информацию", — заявили в КП.

Тогда остается открытым вопрос, коммульщики какого еще предприятия в Киеве могли укладывать асфальт. В комментариях пользователи предположили, что работы мог заказать сам супермаркет, к которому прокладывали дорогу, или Оболонский ШЕУ.

Соцсети мгновенно отреагировали на такое "новшество" коммунальщиков: "Вы просто ничего не понимаете, мы уже обгоняем Дубаи по технологиям строительства дорог", "Вы что хотите, чтобы киевские чиновники, остались без откатов, перед новым годом?", "Ну хоть что-то ж делается!(сарказм)", "Конец года, бюджет не освоен до конца - надо напи...дить до последней копейки", "За то асвальт буде. Я бачила біля одного дому в мороз - 13t° градусів вкладали і сніг, так нормально лежить не злазить і сніг чистять, добре тримається, гладенький асвальт, може технологія нова якась. Теж думала що злізе але не", "Браво господин Кличко" и т.д.

Ранее "Главред" сообщал, как в Киеве клали асфальт во время дождя.