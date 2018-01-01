Погибшие воины, уничтоженные враги. Стало известно, какой была ситуация в районе ООС в День Конституции

В четверг на Донбассе боевики, в частности, открывали огонь из запрещенного "Минском" вооружения.

Вчера на Донбассе погибли четыре воина ООС, по данным разведки, уничтожены девять боевиков vk.com/crimea_this_ua

В четверг, 28 июня (отмечался День Конституции Украины), на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 28 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, в частности, девять раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Защитники Украины вели активную оборону и давали противнику адекватный ответ, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

В результате боевых действий погибли четыре воина, два — ранены, по данным разведки, уничтожены девять врагов, а восемь — получили ранения.

На Луганском направлении в районе Светлодарск дуги боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши позиции у Светлодарска и Новозвановки, вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один был ранен.

"Горячо было в районе населенного пункта Пивденне, что на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы", — отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что только действенными мерами огневого воздействия на противника удалось стабилизировать ситуацию, однако двое воинов погибли. На этом же направлении вследствие вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

"На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка… Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения", — говорится в публикации.

Ранее волонтер Роман Доник писал, что в районе ООС украинские воины 21 июня ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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