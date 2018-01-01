Погода на Чистый четверг-2018 в Украине: кого ждет синоптический "пряник", а где будет прохладно

Осадки не предвидятся.

Чистый четверг-2018 будет солнечным. 1zoom.ru

Чистый четверг-2018 , 5 апреля, украинцев порадует сухая, солнечная и теплая погода. Хотя ночью еще будет прохладно – около +2-5 градусов.

"В течение дня 5 апреля преимущественно +11-18 градусов, на Западе +15-22, на юге, где рядом еще холодные моря, +9-12 градусов", – сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

И добавила: "Такая синоптическая ситуация не только рахат-лукум для всей общественности, но и пряник по мою синоптическую душу. Ведь когда антициклон, да еще и над всей Украиной, то синоптикам можно немного расслабиться…"

Погода в Киеве 5 апреля

В Киеве 5 апреля ночью +5 градусов, днем +17 градусов, солнечно и без осадков.

"Погода ожидается очень благоприятной для энтузиазма уборки и настроения. Выметаем, выгребаем старые обиды, печали, пыль, мусор и всякую нечисть", – резюмировала синоптик.

Погода в Украине на 5 апреля от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентр, 5 апреля погоду в Украине будет определять теплая и в основном сухая воздушная масса, которая продолжает поступать с юго-запада Европы.

Осадки не предвидятся, только в Карпатах ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов выше нуля, на побережье морей – около 10 градусов. В западных и Житомирской областях ночью 5-10 градусов тепла, днем 16-21 градусов выше нуля.

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На западе Украины ясно, температура ночью +7-9 градусов, днем около +16-18 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +8-10 градусов, днем +17-19 градусов. Ветер, южный 5-10 м/с

На севере страны без осадков. Температура ночью +3-5 градусов, днем +13-15 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +3-5 градусов, днем около +13-15 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +2-4 градусов, днем +13-15 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

На юге страны ясно, температура ночью +3-5 градусов, днем около +14-16 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

В Киеве – без осадков. Температура ночью +5-7 градусов тепла, днем +15-17 градусов. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Ранее синоптик рассказала о потеплении в Украине, добавив, что "Пасха обещает быть прекрасной".

Кроме того, народный синоптик спрогнозировал, каким будет лето в Украине. Судя по народным приметам, 2018-й ожидается не очень теплым, сказал эксперт.