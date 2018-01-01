Погода на июнь-2018 в Украине: синоптики рассказали, чего ждать

В июне температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

В июне-2018 возможны кратковременные дожди с грозами. goodfon.ru

Погода на июнь -2018 в Украине будет капризной. Всему виной холодные воздушные массы, которые зайдут на территорию Украины в конце мая – начале июня.

При этом в июне температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Первая июньская неделя будет теплой. При этом жары не обещают: днем термометры покажут до +28-30 градусов, ночью – от +14 градусов до +20 градусов, пишет Meteoprog.

Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков. Поэтому возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе Украины.

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Со второй недели июня в страну придет жара и засуха, интенсивных осадков синоптики не ждут. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков.

А вот с середины июня Украину накроют грозы, возможны даже град и шквальный ветер.

Под конец июня погода стабилизируется: солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождливыми, но гроз и бурь ожидать не стоит.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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