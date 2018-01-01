Погода на Пасху: синоптики предупредили украинцев о неприятном метеосюрпризе

На праздник не будет так тепло, как обычно.

Пасха будет прохладной.

По народным приметам, если Пасха ранняя, то весна выдастся теплой и ясной. Однако, несмотря на то, что, потепления украинцам ждать не стоит.

При этом мощный атлантический циклон начал отступать, и в ближайшие дни температура воздуха все же поднимется:

в центральных и восточных областях – до +4-6 градусов,

на западе – до +8-10 градусов,

на юге – до +11 градусов.

На западе до конца марта ожидаются дожди.

Сама Пасха-2018 будет прохладной, а весна – холодной. 7-9 апреля столбики термометров в Украине покажут от +2 до +8 градусов, на юге страны – до +12-15 градусов. В северных и западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны – без существенных осадков.

Как рассказал "Вестям" синоптик Леонид Горбань, на Пасху не будет так тепло, как обычно. Основательно воздух прогреется лишь в конце второго месяца весны.

"До Пасхи температура будет +4-5 градусов среднесуточная, то есть дневная – 7-8 градусов, максимум +9-10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным – не выше +7-11 градусов. Если сравнивать с температурными показателями прошлых лет – этот апрель считается холодным", – уточнил Горбань.

Ранее "Главред" писал об еврейских Кучках-2018 и связанном с ними похолодании. При этом у похолодания перед Песахом есть и научное объяснение.