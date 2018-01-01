Погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару"

Существенных осадков не ожидается.

Май-2018 в Украине будет сухим и теплым. 1zoom.ru

Синоптики обещают украинцам теплый и достаточно сухой май, а в конце месяца – "африканскую жару".

Как пишет Meteoprog, по сравнению с предыдущими годами май будет очень теплым. Средняя дневная температура в первую неделю месяца поднимется выше отметки +15 градусов. После чего показатель будет постепенно увеличиваться до +20-25 градусов. Ночью столбик термометра будет держаться на отметках +10-14 градусов.

Исходя из показателей прошлых лет, синоптики прогнозируют, что самая низкая температурная отметка в мае (на уровне 13-15 градусов тепла) будет наблюдаться в западных регионах, а самая высокая (15-17 градусов тепла) – на юге страны. В среднем же украинцев ждет температура на уровне +13-17 градусов. Заморозки в мае бывают крайне редко.

Обычно среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в горных районах страны – 150 мм.

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По данным метеорологического сайта Гисметео, погода в мае-2018 в Киеве будет преимущественно облачной, но теплой – до +24 градусов днем и до +14 градусов ночью.

Погода на май-2018 в Одессе обещает небольшой похолодание в середине месяца. Зато на майские праздники там ожидается до +22 градусов днем.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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