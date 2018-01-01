Погода в Украине 10 июля: где будут грозы, а где жара в +34 градуса

В среднем, температура воздуха в областях будет на уровне +25-30 градусов.

Какой будет погода в Украине 10 июля.

Погода в Украине 10 июля будет жаркой. Дожди с грозами прогнозируются лишь на западе.

Причем жаркая погода ждет украинцев всю эту неделю, отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В среднем, температура воздуха в областях будет на уровне +25-30 градусов. При этом на юге и востоке, а также в Днепропетровском и Кировоградском регионах при солнечной и сухой погоде столбики термометров покажут +28-33 градуса.

А вот на западе ожидаются осадки. Что, впрочем, не гарантирует прохладной погоды: там +24-27 градусов.

"Днем локальные дожди дотянут местами до северной части Украины", – добавила Диденко.

Погода в Киеве 10 июля будет солнечной, при этом ближе к вечеру возможен кратковременный дождь с грозой. Днем +27-28 тепла, ночью +16-18 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 10 июля обещает до +34 градусов на юге страны. Ожидается переменная облачность, но преимущественно без осадков (исключение – западные, Винницкий и Одесский регионы).

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

10 июля – день памяти преподобного Сампсона Странноприимца или, как говорят в народе, Самсона Сеногноя. Такое прозвище он получил как раз за то, что в этот день часто идут дожди, а это портит заготовку сена. По народным приметам, если 10 июля бывает дождь, то он будет идти вплоть до Бабьего лета. А вот если солнечная, хорошая погода, то будет держаться она еще семь недель.

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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