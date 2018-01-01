Погода в Украине 10 мая обещает дожди. Но не всем

Теплее всего будет на западе страны.

Осадков не будет только на севере и в центре страны. 1zoom.ru

Погода в Украине 10 мая будет дождливой, но теплой.

Как сообщает Погода УНИАН, несмотря на осадки, столбики термометров поднимутся до +27 градусов тепла.

Дождей не стоит ждать лишь жителям востока страны. Здесь температура составит +24 градуса.

В южных областях ожидаются осадки и до +26 градусов тепла.

В западных регионах также прогнозируются дожди, но будет теплее, чем на остальной территории Украины – до +27.

На севере и в центре страны осадков не будет. Воздух прогреется до +24+25 градусов.

Ранее сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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