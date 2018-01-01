Погода в Украине 18 июля: кому циклон принес грозы и град, а кому – "температуру-бальзам"

Местами пройдут ливни с грозами, шквалами и даже иногда с градом.

Погода в Украине 18 июля будет дождливой. goodfon.ru

Погода в Украине 18 июля будет пасмурной. Дожди и похолодание прогнозируются практически по всей территории страны.

"Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами, и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", – написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На 18 июля она пообещала дожди в большинстве областей Украины. По ее данным, местами пройдут ливни с грозами, шквалами и даже иногда с градом.

"Южная часть будет сопротивляться влиянию циклона, поэтому на юге существенные дожди маловероятны", – уточнила синоптик.

А вот температуру воздуха она назвала "бальзамом": в среднем по Украине ожидается +20-26 градусов, на юге и востоке страны – +24-29 градусов, местами до +30 градусов.

Погода в Киеве 18 июля также будет дождливой, возможны грозы. Также вероятен шквальный ветер, а в отдельных районах даже град. Термометры покажут комфортные +23-25 градусов.

"Следите за скидками на красивые зонты – как раз пора", – считает Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 18 июля рисует аналогичную картину:

По народным приметам, 18 июля – в день памяти преподобного Афанасия Афонского – следили за облаками. Считалось, что если облака на небе плывут желтые, как мед, то это к дождю. Еще есть поговорка: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь".

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram