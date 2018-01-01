Погода в Украине 2 августа: синоптик объяснила, купаться или нет на День Ильи-2018

Диденко спрогнозировала, когда спадет жара.

Синоптик объяснила, купаться или нет на День Ильи-2018. Фото: Reuters

Погода в Украине 2 августа, на День Ильи-2018 , будет теплой, местами даже жаркой. В среднем, термометры покажут +26-33 градуса.

"Завтра – Ильи, 2 августа, и уже купаться будто надо меньше, потому что Илья, как известно, в воду… Но учитывая синоптическую ситуацию, думаю, что он не рассердится", – написала синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

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Дождей с грозами стоит ждать разве что жителям западной Украины и Винницкой области. На большинстве же территорий Украины будет сухо.

Погода в Киеве 2 августа будет сухой и жаркой. Столбики термометров днем покажут около +29 градусов.

"Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf, но это уже как папа с мамой когда-то назвали. В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко", – уточнила Диденко.

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Похолодания – хоть и всего на несколько градусов – стоит ждать только на следующей неделе, 6 или 7 августа, добавила синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 2 августа дожди обещает лишь Закарпатской области:

По народному прогнозу, со 2 августа – дня памяти святого пророка Илии – начинался поворот на осень: день шел на убыль, хотя жара еще и держалась. Считалось, что если в этот день гремит глухой гром, то это к тихому дождю, гулкий – к ливню, а беспрерывный – к граду. Если гром гремит долго и не резко – это считалось предвестником погодного ненастья, а если наоборот – отрывисто и непродолжительно – ждали ясной погоды.

Напомним, в августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов, прогнозируют метеорологи. Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.

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