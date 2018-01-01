Погода в Украине 2 мая: по жаре переплюнем Алжир и Марокко, но будут дожди и грозы

Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла.

2 мая в Украине жара и дожди. 1zoom.ru

Погода в Украине 2 мая подарит украинцам аномальную жару.

"Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии – какие-то жалкие +10-16 градусов, а у нас 2 мая ожидается +25-30 градусов!" – сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

При этом синоптик обещает ясную погоду на большей части Украины. Однако небольшие "типично летние" дожди с грозами она допускает на западе страны, в Винницкой и Житомирской областях, а также на севере Киевщины.

Погода в Киеве 2 мая будет сухой и ясной. Столбик термометра поднимается до +28-30 градусов.

Как уточнил Укргидрометцентр, в Украине 2 мая без осадков, лишь в отдельных районах западных областей небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14 градусов, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8 градусов тепла; днем 25-30 градусов, в горах и на побережье морей 19-24 градусов", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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