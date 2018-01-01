Погода в Украине 20 июля: украинцев припугнули "фронтами-акулами Хемингуэя"

Возвращение жары в Украину ожидается с середины следующей недели.

Украинцам пообещали дожди. goodfon.ru

Погода в Украине 20 июля будет дождливой: осадки, пусть и кратковременные, прогнозируются по всей территории страны.

"Пока неподалеку будет крутиться циклон, и пока атмосферные фронты, как хемингуэйевские акулы, будут кружить вокруг лодки Старого, чтобы забрать большую рыбу (солнце), до тех пор и будут выпадать над нашей лодкой дожди", – написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в пятницу кратковременные грозовые дожди пройдут в большинстве областей. Термометры покажут от +23 до +28 градусов. Жарко традиционно будет на юге и востоке Украины – до +30 градусов.

Погода в Киеве 20 июля также будет дождливой: жителям столицы обещают локальные дожди с грозами. Температура днем +24-26 градусов, ночью +16-18 градусов.

Возвращение жары в Украину ожидается с середины следующей недели.

Аналогичную метеорологическую картину рисует и прогноз погоды на 20 июля от Укргидрометцентра:

По народным приметам, 20 июля – в день памяти преподобной Евдокии Московской – день, по которому наши предки судили, какой будет погода в ноябре. Считалось, что если в этот день начнется дождь, он будет длиться долго и испортит сено в полях. Поэтому 20 июля еще называли в народе днем Авдотьи Сеногнойки. Ветер в этот день предупреждает о грядущем ненастье. Если солнце садится на фоне багрянца, то следующий день будет ветреным.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.

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