Погода в Украине 21 июня: ждем пик жары. Когда дожди "обвалят" температуру воздуха

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1 / 4 21 июня в Украине будет чуть ли не жарче всего.

В четверг осадки ожидаются только на западе страны.

21 июня в Украине будет чуть ли не жарче всего.

Погода в Украине 21 июня будет жаркой и преимущественно сухой. Дожди с грозами ожидаются только на западе страны.

Зато с пятницы, 22 июня, в Украине резко похолодает, заверила украинцев синоптик Наталья Диденко.

"В четверг (21 июня) везде будет чуть ли не жарче всего, потому что с 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28-34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории – сухо и солнечно", – написала она на своей странице в Facebook.

Погода в Киеве 21 июня тоже будет жаркой, без осадков. Температура воздуха днем составит +31 градус.

"22 июня дожди "обвалят" температуру воздуха на западе до +18-23 градусов. А в субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме востока Украины. А пока греемся и планируем самый длинный день года", – резюмировала Диденко.

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Аналогичной версии придерживается и Укргидрометцентр (см. погодные карты).

Ранее сообщалось, что погода в Украине в конце этой недели обещает быть дождливой, даже похолодает, но вот конец лета еще испытает здоровье украинцев жарой.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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