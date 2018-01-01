Погода в Украине 24 июля: синоптики уточнили, что дождей будет больше, но жары – меньше

Диденко рассказала, когда закончатся дожди.

Когда в Украине перестанут лить дожди. goodfon.ru

Погода в Украине 24 июля будет еще более дождливой, чем обещали синоптики накануне : теперь осадки обещают уже практически по всей территории страны.

В западных регионах будет прохладнее всего. В частности, в Ивано-Франковской области обещают всего +22-24 градуса днем, а ночью – +15-17 градусов. На остальных территориях региона – всего на пару градусов теплее.

В центре Украины облачно, ожидаются дожди и жара под +30 градусов.

В северных областях также прогнозируются грозы, но будет немного прохладнее – до +25 градусов.

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Вероятны дожди, и даже с грозами, также на востоке страны. Тут температура до +29 градусов.

Если вчера на юге обещали сухую погоду, но сегодня уже советуют брать с собой зонтики. Зато будет немного прохладнее, всего на пару градусов – до +30 градусов.

Погода в Киеве 24 июля обещают дождь с грозой, причем затянется он до самого вечера. Температура днем до +25градусов, ночью опустится до +17-19 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook сообщила, что с 27 июля дожди начнут потихоньку утихать – а вот жара усиливаться.

По народному календарю, 24 июля – день памяти святой равноапостольной Ольги, а также великомученицы Евфимии Всехвальной. Чаще всего в этот день стоит жара и идут грозы. По примете, если в этот день солнечно, то будет хорошим урожай зерновых культур.

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Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.

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