Погода в Украине 25 апреля: кого порадует теплом, а кого огорчит дождями

Температура воздуха завтра поднимется до +18-23 градусов.

25 апреля дожди пройдут лишь в отдельных регионах Украины. 1zoom.ru

25 апреля основная масса дождей, которые сегодня накрыли большую часть Украины, покинут пределы страны. Однако в ряде регионов осадки все же будут.

Такой прогноз озвучила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"25 апреля основная масса дождей, которые идут сегодня в большинстве наших областей, вместе с атмосферным фронтом покинут пределы Украины. Поэтому в среду все же снова будет солнце. Но на западе и севере очередной влажный центр из Польши принесет небольшие дожди. Центральная часть, юг и восток днем окажутся в сухой погоде", – сообщила Диденко.

По ее данным, температура воздуха завтра поднимется до +18-23 градусов, на западе будет +20-26 градусов.

"Весна проводит майские репетиции, когда в Украине традиционно проходят красивые обильные дожди с грозами. Апрель, милейший месяц года, готовит уже чемоданы, как всегда, надарил нам райских цветов", – резюмировала синоптик.

Погода в Киеве 25-29 апреля

Ранее Диденко рассказала о погоде в Киеве до конца недели. Завтра в столице возможен небольшой дождь, предупредила эксперт.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 24-25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок.

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Также в Сумской и Черниговской областях возможны нарушения транспортного сообщения из-за подъема воды в Днепре, Десне и Сейме и частичного затопления дорог. "Возможно нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской и Сумской областях", – сообщила пресс-служба ГСЧС.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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