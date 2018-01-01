Погода в Украине 29-30 июня: "циклоническая депрессия" принесет похолодание и грозы с градом

На выходных ожидается постепенное снижение температуры, последним "замерзнет" восток страны.

Выходные в Украине будут дождливыми. 1zoom.ru

Погода в Украине 29-30 июня будет дождливой и прохладной. Вот только снизится температура не сразу, а постепенно.

"Циклоническая или барическая депрессия – зона с несколькими центрами самого низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончиков. В эту огромную зону заходят циклоны, выходя из нее, формируют маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включительно с Украиной, попадают в нее", – написала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на этих выходных осадки ожидаются в большинстве областей Украины. Они будут периодическими и кратковременными, причем помимо дождей вероятны грозы со шквалистым ветром и градом.

"Приазовье и восточная часть завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там будет лить и греметь. Температура воздуха. Пока высокая. В дневные часы +25-30 градусов, на востоке – +30-37 градусов, на западе – +20+26 градусов. Уже 30 июня в западных областях Украины, а 1 июля в большинстве областей существенно упадет температура воздуха. Похолодает до +18-23 градусов, на западе местами до +14-17 градусов. Последним окажется восток, но и там 1-2 июля жара упадет", – заверила синоптик.

Погода в Киеве: в ближайшие дни здесь также ожидаются дожди.

"Столичный воздух насыщен влагой, температура пока будет высокой, поэтому грозовые дожди и завтра, и в субботу – будут. Вместе со шквалистым усилением ветра во время грозы", – рассказала Диденко.

По ее словам, июль в это воскресенье начнется похолоданием: термометры в Киеве будут колебаться в пределах +18 градусов. А вот вероятность дождей 1 июля снизится.

Напомним, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине, начиная с 28 июня. Сохранятся неблагоприятные погодные условия вплоть до 30 июня.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

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