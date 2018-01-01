Погода в Украине 3-4 июня: кому брать зонт

Температура днем +23-28 градусов.

Погода в Украине 3 июня обещает дожди и град. goodfon.ru

Погода в Украине 3 июня будет дождливой. Осадков удастся избежать разве что юго-востоку страны, заверяют синоптики.

На западе, севере и в большинстве центральных регионов днем прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Выпадут осадки и в отдельных районах Харьковской и Одесской областей. На Закарпатье и в Карпатах – сильные дожди, местами град. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер южный, на Правобережье переходящий на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура днем +23-28 градусов, на высокогорье Карпат +14-19 градусов.

Погода в Киеве

Погода в Киеве 3 июня также будет дождливой. В столице ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +25-27 градусов.

Погода в Украине 4 июня

В понедельник, 4 июня, небольшой дождь с грозами ожидается в центральных, южных и восточных областях. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Температура ночью составит +12-17 градусов, днем +24-29 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram