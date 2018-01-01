Погода в Украине 31 июля: где "тяжело будет дышать" от жары, а где – отгремят дожди

Июль побил 118 мировых температурных рекордов.

В Украине будет жарко, но местами дождливо.

Погода в Украине 31 июля будет местами дождливой, но жаркой.

"Во вторник дожди все еще на западе. Карпаты и вокруг – держитесь. Также дожди завтра пройдут на севере Украины. Остальные территории – без существенных осадков", – сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на юге и севере Украины ожидается жара до +33 градусов. В среднем, по стране термометры покажут +25-30 градусов.

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Погода в Киеве 31 июля также будет дождливой, возможна гроза. Температура днем ожидается на уровне +28-30 градусов.

"Дышать будет тяжеловато. Немного градусы снизятся во второй половине недели. Июль заканчивается, но лето продолжается", – написала Диденко.

Аналогичную метеокартину рисует на 31 июля прогноз Укргидрометцентр:

Прогноз Укргидрометцентр на 31 июля.

По народному календарю, 31 июля – день почитается память Иоанна Многострадального. В народе говорят: если июль был жарким, то зима будет морозной.

Накануне затопило Львов. По словам очевидцев, лило только несколько минут. Но этого хватило, чтобы отдельные районы города превратились во временные озера.

Как сообщалось, июль побил 118 мировых температурных рекордов. По всему миру прокатилась волна убийственной жары. Больше всего пострадала Япония, где термометры показывали до 41 градуса.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.

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