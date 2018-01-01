Погода в Украине 4 июля: где синоптическая "зрада" уже закончилась

Столбики термометров покажут + 23-28 градусов.

Погода в Украине будет теплой. 1zoom.ru

Погода в Украине 4 июля будет теплой. Впрочем, кое-где вероятны осадки.

"Пока в Берлине, Париже, Вене, Риме и Афинах завтра под +30 градусов и даже выше, в Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около +25 градусов. Так, мы начинаем нагреваться", – сообщила у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Столбики термометров, по ее данным, покажут + 23-28 градусов.

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Дожди – локальные и небольшие – все еще возможны на западе, севере и в Винницкой области. На остальной территории будет малооблачно, сухо и солнечно, заверила Диденко.

Погода в Киеве 4 июля: без существенных осадков, небольшой дождь ожидается лишь в отдельных районах. Днем до +25 градусов.

"Лето продолжается, синоптическая "зрада" закончилась, впереди только победы", – резюмировала синоптик.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 4 июля выглядит следующим образом:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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