Погода в Украине 4 июня: жара с грозами

Средняя температура днем – на уровне +25-27 градусов.

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине. 1zoom.ru

Погода в Украине 4 июня будет жаркой, однако отдельные области накроют дожди с грозами.

С запада страны осадки переместятся в восточные и южные регионы, уточнил Укргидрометцентр.

На большей части территории Украины средняя температура днем достигнет отметок +25-27 градусов, ночью до +13-15 градусов.

На западе и части севера день будет солнечным. Небольшой дождь возможен в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Погода в Киеве 4 июня будет ясной, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +28 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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