Погода в Украине 5-6 июля: синоптики обещают дожди, а народные приметы – тепло

В столице осадки пока не ожидаются.

В Украину возвращается дождливая погода. goodfon.ru

Погода в Украине 5 июля будет дождливой на западе страны. Уже завтра, 6 июля, осадки проберутся вглубь страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, потепления пока ждать не стоит. Днем столбики термометров поднимутся до +24-29 градусов, ночью опустятся до +12-19 градусов. Ветер будет западный и северо-западный, 5-10 м/сек.

В Карпатах и во Львове ожидаются дожди. Термометры покажут максимум до +29 градусов днем и минимум до +12 градусов ночью.

А вот на юге дождей опасаться не стоит: здесь жарко и солнечно. В частности, в Одессе днем +27+29 градусов, ночью +17+19 градусов.

В центральной части страны тепло, местами облачно. Осадков также ждать не стоит. В частности, в Черкассах днем +25-27 градусов, а ночью +13-15 градусов.

На востоке Украине тоже ожидается жаркая погода, без осадков: в Днепре и Луганске днем +26+28 градусов, а ночью +14+16 градусов. В Харькове днем температура воздуха прогреется до +25+27 градусов, а ночью прогнозируется +13+15 градусов.

Погода в Киеве 5 июля будет сухой. Температура днем +24+26 градусов, ночью +13+15 градусов.

Погода в Украине 6 июля

В пятницу дожди с грозами ожидаются уже не только на западе, но также на севере и в центре страны.

Воздух днем максимально прогреется до +29 градусов на юге и Украины, а ночью минимально опустится до +12 градусов в Черновцах. В среднем по стране ожидается +25-27 градусов днем, а ночью – +14-16 градусов.

Погода в Киеве 6 июля будет преимущественно облачной, дождь с грозой ожидается ближе к вечеру.

Народный прогноз на 5-6 июля

5 июля отмечается день Ульяны, а также день Зинона и Зины. Наши предки заметили: если погода на Ульяну хорошая, то тепло и солнечно будет 7 недель подряд. А вот если дождь идет, то все лето – вплоть до сентября – будет дождливым.

6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери, а также почитается память священномученицы Агриппины, известной в народе как Аграфена Купальница (в этот день в старину начинались купанья). Если в этот день вороны взвиваются под тучи – это к ненастью.

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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