Погода в Украине 5 июля: кому "сядут на голову облака"

Жарче всего традиционно будет на востоке Украины.

Погода в Украине будет облачной. 1zoom.ru

Погода в Украине 5 июля будет теплой, местами даже жаркой, но облачной.

Прогноз погоды Укргидрометцентра обещает небольшие дожди в течении дня жителям Львова, Луцка, Ровно, Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов и Хмельницка, ночью здесь без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24-27 градусов днем до +12-15 градусов ночью.

Сухо и облачно будет в Ужгороде. Днем столбики термометров покажут +26-28 градусов, а ночью – +12-14 градусов.

Жарче всего традиционно будет на востоке Украины. При этом осадков тут не предвидится. В Луганске, Харькове, Донецке, Днепре и Полтаве днем ожидается +25-28 градусов, ночью – +13-17 градусов.

На севере также солнечно. Днем термометры порадуют отметками +24-27 градусов, а ночью покажут +12-14 градусов.

Не прогнозируются осадки и на юге. Здесь жарко: днем в Одессе, Николаеве и Херсоне +27-29 градусов, а ночью от +17 до +19 градусов. Аналогично и в Крыму. Днем на полуострове +27-29 градусов, а ночью +17-19 градусов.

В центральной части Украины тепло, местами облачно. Осадков ждать не стоит. Днем +25-27 градусов, а ночью +13-15 градусов.

Погода в Киеве 5 июля: синоптики обещают, что будет тепло и комфортно, без осадков. Температура днем +24-26 градусов, ночью – +13-15 градусов.

В свою очередь синоптик Наталка Диденко уточнила, что часть западной Украины и север находятся в зоне фронта. "Могут сесть на голову облака, немного дождя и сонное состояние", – сообщила она на своей странице в Facebook.

Ранее Диденко предупреждала, что в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня + 24-28 градусов.

"Ну, разве немного покапает на западе Украины, и то локально и немного. А на севере немного попугает увеличением облачности. Но это все… В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине немного побольше", – написала она.

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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