Погода в Украине 9 мая: север ждет жара, а юг – прохлада

Местами ожидается дождь.

9 мая в Украине будет жарким.

"Сейчас в Украине север, центр, часть востока – в солнышке, запад и юг прикрыты влажными облаками. Интересно, что теплее всего на севере, а юг – прохладный", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 9 мая погода существенно не изменится.

"Будет свежим юг, +16-22 градуса, почти жарким север, до +26+29 градусов", – предупредила Диденко.

А вот дожди с грозами наиболее вероятны на юге и западе. "Вечером, возможно, дойдут до севера, центра. На востоке – без существенных осадков", – уточнила эксперт.

Погода в Киеве 9 мая будет теплой, до жары. Ожидается +28 градусов, без существенных осадков.

Дожди и жару 9 мая обещает и Укргидрометцентр:

Скриншот

Ранее сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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