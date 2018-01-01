Погода в Украине 2-11 июня: температура воздуха побьет рекорды, но затем похолодает

Термометры в среднем покажут 20-28 градусов.

После дождей в Украине похолодает. goodfon.ru

Погода в Украине 2-11 июня будет то жаркой, то дождливой. При этом из-за дождей ближе к концу следующей недели температура воздуха немного снизится. Впрочем, в среднем термометры днем покажут 20-28 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 2 июня

Украинцев ждет переменная облачность. Осадки ожидаются лишь на Закарпатье и Прикарпатье: там дожди, местами даже с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов, в западных областях 9-14 градусов, днем 21-26 градусов. На востоке страны ночью 3-8 градусов, днем 18-20 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11 градусов, днем 23-25 градусов.

По данным синоптика Натальи Диденко, 2 и 3 июня в Украине будет преобладать сухая и ясная погода без осадков.

"Суббота и воскресенье в Украине будут всякими. На западе будет жара до + 25-30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы… На востоке ожидается свежая погода, +21-24 градуса, сухо и ветрено. В центре – без осадков, +23-27 градусов. На севере преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь на Житомирщине и Киевщине. +24-27 градусов. На юге на выходных будет солнечно, +23-27 градусов, на побережье морей иногда даже от +21-23 градусов и с порывистым ветром", – написала она у себя в Facebook.

Температура воды в Черном море от +19-21, в Азовском до +20-23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6 градуса.

Погода в Украине 3-4 июня

Снова переменная облачность. В воскресенье, 3 июня, в западных, северных регионах и Винницкой области, а также днем 4 июня местами в центральных областях – небольшой кратковременный дождь, гроза. На Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди. На остальной части страны без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 градусов, 3 июня на крайнем востоке Украины местами 7-9 градусов; днем 23-28 градусов.

В Киеве переменная облачность. 3 июня в столице местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 4 июня без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов; днем 3 июня 24-26 градусов, 4 июня 26-28 градусов.

А вот по данным Диденко, в Киеве в воскресенье пройдет дождь с грозой: "В Киеве на выходных сухо и комфортная температура воздуха, днем 25-27 градусов. Вечером в воскресенье вероятность дождя с грозой".

Погода в Украине 5-6 июня

Во вторник, 5 июня, ночью ожидается кратковременный дождь, гроза в западных областях, днем – по всей Украине, кроме восточных и южных областей. Температура ночью 12-18 градусов. Днем 26-32 градусов, в западных и северных областях 21-27 градусов.

В среду, 6 июня, кратковременными дожди с грозами пройдут в южной части, восточных, ночью и в большинстве центральных областей. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура на юге и востоке страны ночью 12-18 градусов, днем 20-26 градусов, на остальной территории ночью 7-13 градусов, днем 17-23 градусов.

А вот в Киеве осадки не прогнозируются, лишь днем 5 июня кратковременный дождь, местами гроза. Температура 5 июня ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов. 6 июня ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градусов.

Погода в Украине 7-11 июня

7 июня на востоке страны и в Приазовье, 8 июня по всей Украине, кроме юга и востока, ожидаются кратковременные дожди.

9-11 июня будет преимущественно без осадков, лишь 9 июня кратковременный дождь прогнозируется в южной и восточной части.

Температура ночью 5-13 градусов, днем 17-23 градусов. В южной части и на Закарпатье ночью 9-16 градусов, днем 20-26 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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