Погода в Украине на 27 июня и ближайшие дни: метеосюрпризы грозят жарой и смерчами

Украинцев снова ждут жара и грозовые дожди.

Украинцев снова ждут жара и грозовые дожди. 1zoom.ru

Погода в Украине 27 июня обещает быть теплой – местами даже до +35 градусов – но в большинстве областей ожидаются дожди и грозы.

"Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером", – написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

При этом она отметила, что в среду значительная часть территории Украины окажется в зоне порывистого и сильного ветра с востока.

Что касается температуры воздуха, то днем она в среднем составит +24-29 градусов, а кое-где – даже до +30-35 градусов, на западе– +23-27 градусов.

Погода в Киеве 27 июня: ожидается порывистый восточный ветер, к вечеру – вероятность дождя с грозой. Термометры покажут +26-28 градусов.

Напомним, по народным приметам, 27 июня — в день Елисея – дождливый день предвещает семь недель сильной непогоды с дождями.

В то же время Диденко добавила, что в ближайшие дни для Украины будут характерны погодные контрасты: "Жара на востоке и свежесть на западе создают значительный температурный контраст. Именно в зоне таких контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи".

Так что в ближайшие дни, включая День Конституции и сопутствующие выходные, на западе, севере, в центре и в Одесской области в отдельных районах ожидаются сильные и мощные ливни, грозы и град.

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"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные мелкомасштабные смерчи. Поэтому если вы собираетесь на выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море – будьте внимательны и осторожны", – предупредила синоптик.

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Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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