Погода в Украине на 30 июля: кого ждет жара, а кого дожди и что будет дальше

Столбики термометров в целом поднимутся до +25-30 градусов.

УНИАН

Погода в Украине 30 июля будет преимущественно сухой и жаркой. Дожди с грозами прогнозируются лишь на западе стране, кратковременные дожди ожидаются и на побережье Черного моря.

"30 июля везде без существенных осадков, однако на западе – дожди", – украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Столбики термометров в целом поднимутся до +25-30 градусов. Жарче всего будет на востоке и юге страны – до +30-32 градусов тепла.

Погода в Киеве 30 июля будет сухой, без осадков. Термометры покажут до +28-30 градусов.

Аналогичную ситуацию, в принципе, показывает и прогноз погоды Укргидрометцентра на 30 июля:

Такая погодная картина сохранится в ближайшие дни: дожди – лишь на западе и частично на юге страны и средняя температура воздуха на уровне +25-30 градусов.

По народному календарю, 30 июля – в день памяти великомученицы Марины (Маргариты) – люди подмечали, какой будет осень: считалось, что та будет такой, как два последних дня июля.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.

Напомним, по ее словам, для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления.

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