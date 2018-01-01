Погода в Украине: синоптик объявила, когда начинается "летняя жара"

В ближайшее время практически по всей стране будет сухо, солнечно и очень жарко.

В Украину идет жара. УНИАН

С понедельника, 30 апреля, в Украину придет настоящая летняя жара и задержится почти на неделю.

Практически по всей стране будет сухо, солнечно и очень жарко. Столбики термометров дотянутся до отметок в 22-28 градусов тепла, а порой и перевалят за отметку в +32 градуса.

"Если какие-то локальные пару капель где-то упадут, сухой антициклон только посмеется с них. Ведь именно область высокого атмосферного давления будет определять погоду в Украине", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в зависимости от области температура воздуха будет "стартовать" от +22-28 градусов до +26-32 градусов.

В связи с таким прогнозом синоптик посоветовала прятаться от солнца, так как можно довольно быстро обгореть, а также пить побольше воды, не забывая заодно и поливать растения.

Диденко подчеркнула, что в эти дни стоит максимально осторожно вести себя с огнем.

Послабление жары стоит ожидать лишь с 5-6 мая, резюмировала синоптик.

Погода в Украине от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 30 апреля в Украине температура ночью составит +9-14 градусов, на востоке страны местами +5-8 градусов. А днем стоит ждать +24-29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18-23 градуса.

Ранее сообщалось, какую погоду стоит ждать на майские-2018 в Украине.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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