Похолодание и дожди: какой будет погода в Украине в начале недели

Холодать начнет уже со вторника.

Больше всего осадков ожидается на востоке страны. 1zoom.ru

Хотя начало недели в Украине и будет теплым и солнечным, но стоит учесть, что на страну надвигается похолодание.

Холоднее всего 16 апреля будет в Одессе, там столбик термометра не поднимется выше 14 градусов тепла, а теплее всего – на Западе Украины.

Во Львовской, Ровенской и Волынской областях температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Тепло также будет в Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ночная температура не превысит 12 градусов тепла.

По всей территории страны синоптики обещают сухую и ясную погоду, и только на Востоке Украины ожидаются дожди. Так что жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей синоптики советуют прихватить в понедельник зонтик.

В Киеве завтра ожидается до 21 градуса тепла, при этом будет облачно. Ночью температура воздуха будет не выше 10 градусов тепла.

Само похолодание начнется в Украине с 17 апреля. Всему виной циклон из Европы. Холодный атмосферный фронт принесет с собой не только холодный ветер и понижение температуры, но еще и дожди.

Дожди пройдут в Западных областях страны и частично в центральных. Температура воздуха опустится на несколько градусов.

В среду, 18 апреля, атмосферный фронт захватит всю Украину. Температура воздуха понизится до 18 градусов тепла. Больше всего осадков ожидается на востоке страны.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.