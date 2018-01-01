Похолодание и снег. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

Завтра днем в столице температура воздуха может снизиться до -11 градусов.
В субботу и воскресенье днем температура воздуха может составить -9…-11, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По его данным, завтра в столице возможен снег.
Ночью 24 февраля синоптики прогнозируют -11…-13 градусов, а 25 числа — уже -16…-18.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.